Champion’s League: la “Coppa dalle grandi orecchie” di Monaco realizzata a Paderno Dugnano

Sabato 31 maggio la Lombardia scenderà sul campo della “Football Arena” di Monaco per la finale di Champions League. E, comunque andrà la partita tra Inter e Paris Saint-Germain, un’italiana vincitrice c’è già: è la GDE Bertoni di Paderno Dugnano (MI), un’azienda produttrice di trofei, targhe e medaglie che ha disegnato e prodotto la “Coppa dalla grandi orecchie”.

Questa mattina a far visita al sito produttivo dell’azienda di Paderno Dugnano è stato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani: “Per un appassionato di calcio come me – ha sottolineato il Presidente Romani – visitare la GDE Bertoni era un ‘atto dovuto’ e da tifoso interista è stata un’emozione poter toccare la “grande coppa”. Una realtà internazionale come la GDE Bertoni, punto di riferimento mondiale del suo settore, rappresenta la forza del ‘sistema Lombardia’ che punta sull’innovazione che è fortemente connaturata al DNA della società e delle aziende lombarde e che rappresenta il valore aggiunto che ci consente di essere competitivi sui mercati internazionali. Un primato produttivo che il 31 maggio speriamo possa coincidere anche con un primato sportivo”.

Oltre alla UEFA Champions League, la GDE Bertoni da 54 anni produce la Coppa del Mondo Fifa, il trofeo della competizione calcistica internazionale più importante. Ideata e disegnata nel 1971 dallo scultore Silvio Gazzaniga, la Coppa raffigura due angeli della vittoria che sollevano il mondo. Con questo progetto la GDE Bertoni vinse il concorso indetto da FIFA per il disegno e la realizzazione della nuova FIFA World Cup in sostituzione della vecchia Coppa Rimet. La prima Coppa targata GDE Bertoni fu consegnata nelle mani di Franz Beckenbauer, capitano della Germania Ovest vincitrice dei Mondiali del 1974.

Fondata nel 1938 a Milano da Eugenio Losa, la GDE Bertoni sotto la guida di quattro diverse generazioni si è affermata con successo nelle premiazioni in ambito sportivo, a partire dalla produzione delle medaglie delle Olimpiadi di Roma nel 1960.

Nel corso della sua storia l’azienda, oltre a Coppa del Mondo e Champions League, ha disegnato e prodotto alcuni tra i più prestigiosi e conosciuti trofei al mondo, come la Uefa Cup, la UEFA Supercompetition Cup e la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA, disegnata dall’amministratore delegato della GDE Bertoni Valentina Losa, bisnipote del fondatore Emilio Bertoni, che è alla guida dell’azienda dal 2010, dopo aver preso il testimone dal papà Giorgio e dal nonno Eugenio.

“La GDE Bertoni – spiega Valentina Losa – è un’azienda in cui ancora si respira la passione che vi hanno riversato mio nonno e mio padre. Loro hanno sviluppato l’azienda come se fosse la loro bambina, puntando da sempre sulla qualità della produzione grazie a un lavoro artigianale di altissimo livello”.