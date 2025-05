Il Memorial Franco Chignoli torna e arriva alla sua quarta edizione

“Eracle Sport FC” di Gianluca Zambrottaa, “DiCOmo srl” e “Milan Club Cernobbio” sono lieti di annunciare la quarta edizione del MEMORIAL FRANCO CHIGNOLI: torneo internazionale FIGC riservato alla categoria “Pulcini 2° anno”, ideato da Olivier Chignoli – fondatore di DiCOmo e presidente del Milan Club Cernobbio – in memoria del padre Franco.

Quest’anno siamo particolarmente onorati di avere come Partner la Fondazione Como, che ha deciso di sostenere il Memorial in virtù dei valori condivisi legati allo sport, alla solidarietà e alla promozione di iniziative sociali ed inclusive. Un legame naturale, nato da una comunione di intenti tra il messaggio di sportività e l’aspetto benefico che da sempre caratterizzano il Memorial Franco Chignoli e l’impegno della Fondazione nel territorio. Ringraziamo la Fondazione Como per essere al nostro fianco in questa quarta edizione e per averci gentilmente ospitato nella Sala Conferenze Stampa dello Stadio Sinigaglia, sede della prestigiosa squadra Como 1907, che parteciperà al torneo con la propria squadra Pulcini 2014. Come nelle precedenti edizioni, sarà presente il campione del mondo Gianluca Zambrotta, insieme a numerosi volti noti nel mondo del calcio e non solo, tra cui Giuseppe Bergomi, Filippo Galli, Pietro Vierchowod, Massimo Ambrosini, Martina Colombari, Simone Braglia, Giacomo Sintini, Luca Serafini, Carlo Pellegaƫ, Massimo Tecca, Peppe Di Stefano, Maria Chiara Rossi e tanti altri prestigiosi ospiti. La loro presenza rappresenta un ulteriore valore aggiunto per un evento che ogni anno coinvolge e appassiona sempre di più gli amanti del settore.

L’evento, quest’anno, si svolgerà in due giornate: sabato 24 e domenica 25 maggio, durante le quali giocheranno dodici squadre professionistiche (8 italiane e 4 straniere). Il torneo si articolerà in un unico girone all’italiana da 12 squadre, che si affronteranno con gare di sola andata. Si tratta di un importante passo avanti rispetto alle scorse edizioni, in cui il numero di squadre partecipanti – soprattutto professionistiche – era la metà rispetto a oggi, in particolare se confrontato con la prima edizione, quando l’AC Milan – poi vincitrice del torneo – era l’unica squadra professionistica presente. L’albo d’oro del Memorial registra come vincitrici: nel 2022 A.C. Milan, nel 2023 F.C. Juventus e nel 2024 nuovamente A.C. Milan.

Le squadre che si sfideranno in questa quarta edizione sono: F.C. Bayern München, F.C. Schalke 04, Leeds United F.C., Olympique De Marseille, A.C. Milan, A.S. Roma, F.C. Empoli, F.C. Inter, F.C. Juventus, F.C. Torino, Atalanta Bergamasca Calcio, Como 1907.

Il Memorial Franco Chignoli è una realtà in costante crescita anche sul fronte della beneficenza. Se nel 2022 l’associazione beneficiaria delle donazioni era una sola (Hôpital Pitié Salpêtrière), nel 2023 sono diventate tre (Azzurrini Academy, Fondazione Milan e Hôpital Pitié Salpêtrière), e nel 2024 sono salite a cinque (Azzurrini Academy, SOStegno 70, Comitato Maria Letizia Verga, Hôpital Pitié Salpêtrière, Associazione Giacomo Sintini). Quest’anno le realtà beneficiarie, “Le 7 Sorelle”, saranno ben sette, con l’obiettivo di superare i 17.500 euro raccolti lo scorso anno e raggiungere, grazie a questa edizione, una cifra complessiva di circa 60.000 euro raccolti nelle quattro edizioni del Memorial.