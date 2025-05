Torna l’Edufest: il più grande festival italiano dedicato all’educazione

Torna da venerdì 16 a domenica 18 maggio l’appuntamento annuale con Edufest, il Festival dell’educazione, il principale evento italiano, interamente ad accesso gratuito, dedicato a bambini, famiglie, insegnanti e professionisti del mondo dell’educazione ideato dalle cooperative Progetto A e Orsa e curato da Roberto Prencipe e Alessandro Quattrino.

Per quest’anno il tema che governerà la tre giorni saranno gli Equilibri. “In un’epoca segnata da cambiamenti, conflitti e frammentazioni, il mondo dell’educazione – spiega Eros Giampiero Ferri presidente di Progetto A – è chiamato a trovare nuovi equilibri capaci di sostenere la complessità delle relazioni umane e delle sfide sociali contemporanee. Viviamo un tempo veloce, incerto, pieno di cambiamenti. Niente è davvero fermo: le idee, le relazioni, i modi di apprendere e insegnare si trasformano continuamente. In questo scenario, parlare di equilibrio non significa cercare una stabilità perfetta, ma imparare a muoversi tra forze diverse, a volte anche opposte. Edufest 2025 parte proprio da qui: dall’idea che l’equilibrio sia una tensione continua, una ricerca viva tra regola e libertà, tra ciò che siamo come individui e quello che costruiamo insieme. È un invito a guardare all’educazione come uno spazio aperto, dove le domande contano quanto le risposte, e le differenze diventano risorse.”

Il programma del Festival

Il venerdì il festival viene inaugurato con la conduzione della giornalista Valeria Ciardiello che ospiterà sul palco per la cerimonia di apertura lo psicoanalista e saggista di fama internazionale Massimo Recalcati.

Il sabato mattina (10:00), con la conduzione della Vicedirettrice del Tg2 Elisabetta Migliorelli si entra nel vivo della manifestazione che, subito dopo la firma di un patto per il benessere digitale tra sette Comuni del Nord Milano, partendo dalla convinzione che per parlare di educazione sia necessario soprattutto ascoltare, confrontarsi e costruire visioni, mette al centro i giovani con “equilibri in digitale”: il pedagogista Daniele Novara, lo scrittore Davide Rondoni, la docente universitaria di Digital Journalism presso l’Università Cattolica di Milano Stefania Garassini e Adriano Bordignon presidente del Forum Nazionale delle Associazioni familiari si interrogheranno su “connessione e isolamento, come abitare con consapevolezza il mondo dei social.”

Nel pomeriggio di sabato (15:00) il dibattito riprende da “Conflitti e Rinascite” dell’adolescenza: “Come i giovani percepiscono il rapporto con l’altro e cosa è violenza e cosa non lo è”, a presentare i dati in anteprima della nuova ricerca nazionale di ActionAid Italia condotta su un campione di 14mila giovani Maria Sole Piccioli – Esperta Education della Ong. Alla ricerca di domande autentiche per provare a leggere il futuro alla ricerca di nuovi equilibri sul palco si alterneranno lo psicopedagogista Stefano Rossi, Federica Benassi counselor familiare e Iside Castagnola avvocata esperta in diritti dei minori.

A seguire (17:00) l’EduTalk vira verso l’interiorità con “Equilibri interni” con il compositore Giovanni Allevi, la divulgatrice Silvia Calcavecchia, la campionessa di arrampicata Beatrice Colli e la Young Global Changer 2025 Laura De Dilectis.

Alle 21:00 spazio alla comicità non priva di riflessioni con Giacomo Poretti e Alberto Ravagnani.

La domenica mattina (10:00) si apre con un invito a lasciarsi attraversare dal cambiamento, cercare nuovi equilibri e a farlo insieme. E da dove partire se non dalla scuola? Con la pedagogista Giovanna Giacomini, lo psicoterapeuta Alberto Pellai e la coreografa Red Fryk Hey ci si interrogherà su inclusione, sfide educative e scuola del domani.

Nel pomeriggio (15:00) dalla scuola si passa alla strada, tra contraddizioni e punti di contatto per parlare di educazione nel mondo reale. Sul palco Eugenia Carfora Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore “Francesco Morano” di Caivano, Anna Granata Professoressa del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Milano Bicocca e Alessio Mariani, in arte Murubutu, rapper e cantautore ma anche insegnante di storia e filosofia.

L’edizione 2025 si chiude (17:00 – 19:00) si chiude con tre interventi d’eccezione che si interrogheranno su “Il mondo in cambiamento”: tra visioni, esperienze e dubbi Franco Gabrielli Prefetto e Dirigente Pubblico Italiano e il Direttore d’orchestra Martino Ruggero Dondi proveranno a tracciare una strada tra vertigine e opportunità, tra sicurezza e coesione sociale. Insomma, “il cambiamento che ci piace”, questo il titolo dell’ultima performance affidata a Vincenzo Schettini, fisico, musicista e popolare influencer scientifico che torna a Edufest dopo il successo della passata edizione.

Sullo sfondo Villa Ghirlanda sarà trasformata in un grande laboratorio in cui poter sperimentare per tutte le fasce di età decine di diverse attività tra cui: pittura, ballo, costruzioni, realtà virtuale, ascolto creativo, esperimenti scientifici, giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di ingegno ed anche scoprire antiche arti come la panificazione e tantissime giochi di movimento e sportivi.

Grazie a tutti loro e a numerosi altri esperti – tra ospiti e relatori – l’Edufest non smette di porre interrogativi sapendo che le risposte non sempre sono facili. Ma lavorare per trovare soluzioni e strade innovative significa accendere nuove idee nate da esperienze e dubbi che si incontrano e generano visioni per scoprire poi che l’equilibrio non è arrivare da qualche parte, ma stare dentro al movimento, senza smettere di cercare.

La manifestazione gode del patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Comuni di Cinisello Balsamo, Cormano, Cologno Monzese, Bresso, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni, Monza e Paderno Dugnano, Unicef, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Fondazione Paganelli, I.P.I.S. Insieme Per Il Sociale, ANCI Lombardia, Ordine Biologi Lombardia.

Info www.edufest.it