Referendum, Musumeci “Ognuno si comporti secondo propria sensibilità”

ROMA (ITALPRESS) – “Non ho alcuna veste per giudicare le scelte dei colleghi o dei rappresentanti istituzionali. Ognuno è libero di esercitare il voto secondo le proprie sensibilità, secondo le proprie esigenze e le proprie vedute. Andare a votare è un diritto e anche un dovere, ma qui siamo di fronte a un referendum che pone una serie di quesiti non soltanto di natura politica e quindi ritengo che sia giusto che ognuno si esprima secondo le proprie sensibilità e secondo le proprie valutazioni”. Così il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, a margine dell’incontro “Disastri naturali. La prevenzione, dalla terra e dallo spazio”, organizzato da Giornaliste Italiane a Roma, rispondendo a una domanda sull’invito di alcuni esponenti della maggioranza a non andare a votare ai prossimi referendum.

