Mitsotakis “Rapporto Italia-Grecia affronta nuove sfide e opportunità”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo non è un semplice incontro diplomatico, ma una vera e propria opportunità per coordinare le nostre intenzioni e scambiarci una serie di idee e pratiche per affrontare le sfide comuni come energia, immigrazione e crisi climatica: condividiamo un rapporto profondissimo, che però deve affrontare nuove sfide e opportunità”. Così il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, al termine del vertice bilaterale con il premier italiano Giorgia Meloni, tenutosi a Villa Pamphilj a Roma.

