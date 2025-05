GOTTHARD partirà da Milano il 20 Maggio il nuovo tour

I GOTTHARD hanno scelto la nostra Milano per dare il calcio d’inizio al loro nuovo tour, legato all’uscita di “Stereo Crush” (RPM, 2025), 14° studio album che arriva a 5 anni da “#13” e ancora una volta li porterà in giro per il mondo. Impreziosito da una produzione potente e contemporanea ad opera di Charlie Bauerfeind (Helloween, Blind Guardian, Angra, Primal Fear. Hammerfall), curata a quattro mani col leader e chitarrista del gruppo Leo Leoni, il disco arricchisce il repertorio del quintetto svizzero di grandi anthem e ballate “come Gotthard comanda”, ravvivando l’essenza del loro sound distintivo.

Con 16 album al primo posto in classifica in Svizzera, Germania e Giappone, un Diamond Award da oltre un milione di copie vendute e numerosi dischi di platino in Svizzera, i GOTTHARD vantano una tradizione di successi che a partire dal 1992 hanno consolidato il nome della band nella scena rock a livello internazionale.

Special Guests della serata: dalla Svezia tornano gli ECLIPSE, guidati dal frontman Erik Mårtensson e in apertura i SANDNESS, trio italiano di hard rock, che presenta il nuovissimo album “Vertigo”, prodotto/registrato/mixato/masterizzato da Alessandro Del Vecchio.

GOTTHARD + Eclipse + Sandness

Martedì 20 MAGGIO @ Alcatraz – MILANO

Apertura porte: ore 19.

Biglietti disponibili in prevendita su DICE.FM e in cassa la sera dello show.

Seguite Linea Rock su Radio Lombardia ogni sera a partire dalle ore 20 e questa settimana i più fortunati e veloci tra voi potranno aggiudicarsi a sorpresa ingressi omaggio per questo imperdibile concerto, in collaborazione con eRocks Production.