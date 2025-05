Tg News – 9/5/2025

ROMA (ITALPRESS)

– Papa Leone XIV, prima Messa con tutti i cardinali nella Sistina

– Confermati tutti incarichi Curia, Domenica 18 prima Messa Pontificale

– A Mosca parata militare per 80° anniversario della Vittoria

– Zelensky: “Sabato a Kiev vertice dei leader europei”

– Trump evoca riduzione all’80% dei dazi alla Cina

– Mattarella: “L’Europa non arretri di fronte alle difficoltà”

– Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita

– Elezioni RSU, Anief in crescita

– Previsioni 3B Meteo 10 Maggio

azn