Nascondeva 24 chili di cocaina, arrestato

Un commerciante di auto con precedenti è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Lecco perché trovato in possesso di 24 chili di cocaina, 9 grammi di hashish, strumenti e materiale per il confezionamento della droga. L’uomo, marocchino, è stato controllato lungo una strada in provincia di Milano. Nell’auto aveva una busta con poco meno di sei chili di cocaina. La perquisizione nella sua abitazione in provincia di Milano ha portato alla scoperta di altri 18 chili di cocaina e nove grammi di hashish in un vano ricavato sotto la vasca da bagno. Le indagini proseguono per capire chi sono i fornitori dell’ingente quantitativo di droga.