Abodi in Calabria “Un gioco di squadra per le politiche giovanili”

CATANZARO (ITALPRESS) – “Abbiamo voluto un gruppo di lavoro permanente con gli assessori allo sport e un altro gruppo per le politiche giovanili per cercare di dare corpo al modello di collaborazione che vede coinvolti Coni, Cip, Sport e salute, credito sportivo, le strutture della Regione e poi, a loro volta, attraverso la Regione un coordinamento sul territorio fondamentale con i Comuni. C’è la volontà comune di lavorare sui sostegni alle famiglie, viaggiando in parallelo con i voucher che la Regione ha configurato con Dote Famiglia, una misura che ha voluto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e che noi stiamo attivando con la collaborazione tecnica di Sport e Salute. Insomma, un gioco di squadra che poi si manifesta in tante circostanze”. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi oggi a Catanzaro per una riunione tecnica presso la sede della Regione Calabria.

