Tyrrhenian Link, completata la posa del ramo est Campania-Sicilia

ROMA (ITALPRESS) – È stata completata la posa del primo cavo sottomarino del ramo est del Tyrrhenian Link, una delle infrastrutture elettriche di Terna più rilevanti per il Paese, che collegherà la Campania e la Sicilia. In poco più di due mesi sono stati installati circa 490 km di elettrodotto partendo da Fiumetorto, a Termini Imerese (Palermo), fino a Torre Tuscia Magazzeno, a Battipaglia (Salerno). La posa è stata realizzata in due fasi e la conclusione delle operazioni si è svolta al largo della costa campana di Battipaglia a bordo della nave Leonardo Da Vinci di Prysmian, che nel 2021 si è aggiudicata il contratto quadro per la progettazione, la fornitura, l’installazione e il collaudo di oltre 1.500 km di cavi. Alla presentazione, oltre a Raul Gil, EVP Transmission BU (E VI PI Transmission Bi U) di Prysmian, è intervenuta Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.

fsc/gsl