Sperona l’auto della polizia, in auto nascondeva 3 chili di eroina

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un marocchino di 44 anni pluripregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Domenica pomeriggio gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Sesto San Giovanni hanno controllato un uomo alla guida di un utilitaria in via General Cantore a Sesto San Giovanni; dopo essersi inizialmente accostato, l’uomo ha poi ripreso velocemente la marcia speronando l’auto dei poliziotti in borghese per fuggire poi verso via Di Vittorio e giungere in via Cavallotti a Cologno Monzese dove, dopo aver urtato anche la volante, è scappato con la sua auto.

Dopo diversi accertamenti, i poliziotti hanno individuato l’auto parcheggiata in via Grandi a Cernusco sul Naviglio: intorno alle 23 hanno notato giungere un’altra auto che si è fermata nei pressi dell’utilitaria e da cui è sceso un uomo: la vettura è ripartita e l’uomo, dopo essersi diretto verso alcuni cespugli vicino all’utilitaria, ha recuperato qualcosa ai piedi di un albero.

Gli agenti del Commissariato Sesto San Giovanni lo hanno immediatamente bloccato: si trattava del 44enne che nel pomeriggio si era sottratto al controllo e che è stato trovato in possesso di circa 3,2 kg di eroina, un coltello a serramanico e 280 euro in contanti; a seguito di perquisizione domiciliare, a Gessate, sono stati trovati 6.750 euro all’interno di una cassetta custodita nella camera da letto.