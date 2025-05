Omicidio di Bergamo, convalidato l’arresto per il diciottenne in carcere

La gip di Bergamo Maria Beatrice Parati ha convalidato l’arresto di Jacopo De Simone, disponendo che rimanga in carcere. Il diciottenne è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi: nella notte fra sabato e domenica scorsi ha ucciso con una

coltellata Riccardo Claris, 26 anni, dopo screzi scoppiati tra due compagnie di amici per rivalità calcistiche (anche se le tifoserie organizzate non c’entrano e

hanno preso le distanze) in un bar di Borgo Santa Caterina a Bergamo e culminati con l’aggressione mortale in via Ghirardelli, sotto casa di De Simone, a 450 metri dal locale. De Simone è in carcere a Brescia, martedì pomeriggio aveva confermato al gip di aver sferrato la coltellata perché Claris gli sarebbe venuto incontro brandendo una catena. I carabinieri

stanno cercando di trovare conferme alle parole del diciottenne, soprattutto attraverso le testimonianze di vicini e di una ventina di giovani identificati sul posto.