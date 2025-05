Liste d’attesa, Ordine dei medici: i Nas non sono la soluzione

“Chiamare i Carabinieri a noi non sembra un atto di rigore ma un atto di rinuncia; ed è anche un messaggio pericoloso che rischia di delegittimare chi cura e di fomentare ulteriormente gli atti di violenza contro la categoria”. Lo dichiara Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei Medici di Milano. “L’accordo firmato tra Regione Lombardia e i Nas per controllare le liste d’attesa in Lombardia a mio avviso non è una soluzione, poiché rischia di fomentare ulteriormente l’ingiusto atteggiamento negativo della popolazione verso i medici. Più che altro appare come il sintomo evidente di un’amministrazione che sembra non riuscire più a esercitare le proprie funzioni fondamentali. – spiega Rossi –Tutti guardiamo ai NAS come a Forze dell’Ordine serie e preparate, ma, a nostro avviso, delegare sistematicamente a loro i controlli sulle liste di attesa ed anche sull’entità delle prescrizioni e su molti altri aspetti della sanità lombarda significa militarizzare la sanità lombarda ed ammettere che il sistema non regge: né sul piano delle risorse, né su quello della capacità di governo. La Regione, che dovrebbe definire le regole e i controlli (Si chiamava PAC – programmazione, acquisto, controllo), in sostanza, oggi dichiara implicitamente di non essere in grado di farlo. Il rischio concreto, però – continua il presidente dell’Ordine dei Medici – è quello di spostare la ‘colpa’ e le attenzioni negative dei cittadini sui medici, ovvero su chi ogni giorno tiene in piedi ospedali e ambulatori in condizioni critiche. Si introducono concetti come ‘favoritismi’ e ‘ispezioni mirate’, si ‘punta il dito’. Sì, ma verso chi? Verso i primari? I medici? I reparti? Ma se ci sono singole situazioni da correggere, noi siamo in prima linea per farlo. Diverso, invece, gettare un’ombra sinistra su tutta la categoria: così saremmo di fronte ad un altro caso di caccia alle streghe, senza mai interrogarsi sul perché il sistema non funzioni. Peraltro, è un déjà-vu pericoloso, già intravisto all’inizio degli anni Duemila con la vicenda delle presunte ‘iperprescrizioni’: si finisce per colpevolizzare chi lavora, anziché affrontare il problema alla radice. Il nodo resta sempre lo stesso: carenze strutturali, turn over bloccato, medici stremati e servizi definanziati. Prima si rifinanzi il Servizio Sanitario Nazionale. Prima si rafforzino gli organici dei reparti, si ritorni a finanziare la sanità pubblica, si facciano normative che li proteggano da cause legali infondate e si paghino adeguatamente i medici. Poi, certo, si facciano anche i controlli. Ma con strumenti tecnici, interni, trasparenti”, conclude il presidente.

Non si è fatta attendere la replica del presidente della Regione, Attilio Fontana, a margine di un evento all’Arena Civica: “Il presidente dell’Ordine dei medici di Milano è sempre critico a tutto ciò che determina dei cambiamenti. Non riesco a capire il motivo della critica, fino a prova contraria stiamo cercando di individuare quali sono le ragioni che determinano questa situazione anomala, e cioè del grande aumento di prestazioni che noi rendiamo e della impossibilità di avere un effettivo e concreto abbassamento delle liste di attesa. Credo che cercare di capire sia doveroso per tutti e non vedo per quale motivo ci si debba opporre a un’indagine che va nella direzione di cercare di migliorare il servizio sanitario. A meno che qualcuno non abbia da nascondere qualcosa, altrimenti non ne vedo la ragione”: cossull’accordo tra la Regione e i Nas per la riduzione delle liste d’attesa.