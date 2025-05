Gino Cecchettin, dal prossimo anno corsi contro la violenza in tutte le scuole

Corsi già dalla scuola materna per insegnare alle bambine e ai bambini ad evitare gli stereotipi e i pregiudizi di genere e dire fine alla violenza contro le donne. La fondazione Giulia Cecchettin ha iniziato il suo lavoro e con il suo comitato scientifico sta preparando corsi per insegnanti e per ragazzi delle scuole. Lo ha spiegato Gino Cecchettin, il padre di Giulia, uccisa dall’ex fidanzato l’11 novembre 2023, in un incontro che ha avuto con gli studenti al festival dei diritti umani in corso a Milano, uno dei tanti appuntamenti a cui partecipa per fare in modo che femminicidi come quello di cui è stata vittima sua figlia non avvengano più.

“I femminicidi – ha ricordato – sono la punta dell’iceberg perché contiamo più di cento vittime ogni anno ma migliaia e migliaia sono le violenze quotidiane vissute da donne”.

“Dalle leggi il patriarcato è stato abolito, ma lo sono stati anche i furti e gli omicidi. Eppure non è che fatta la legge sistemato il problema sociale quindi dobbiamo anche decostruire i comportamenti che portano tutti i giorni ad essere sessisti, maschilisti, dalle classiche battutine da spogliatoio, e lo dobbiamo fare tutti i giorni nella vita”.

Con i corsi della fondazione “vorremmo cominciare in età prescolare e con le prime classi elementari. Abbiamo già progetti che stiamo mettendo su carta e vorremmo partire il prossimo anno scolastico per fare formazione a docenti e studenti”. “L’idea – ha aggiunto – è di finanziare anche altri progetti. Lo stiamo facendo nel Veneto ma l’intenzione è di arrivare in tutte le scuole d’Italia” ha concluso aggiungendo che c’è già anche un progetto che coinvolge direttamente il comitato scientifico “in tre o quattro Regioni per la formazione di insegnanti per la scuola primaria”.