Università Palermo, Mazzola “Tremila iscritti per lauree magistrali”

PALERMO (ITALPRESS) – “È un momento molto importante per le lauree magistrali, per le quali negli ultimi anni abbiamo puntato soprattutto al recupero. Il nostro obiettivo era offrire percorsi innovativi, che potessero convincere gli studenti a rimanere a Palermo, e in qualche modo ci siamo riusciti perché abbiamo oltre tremila iscritti. Lo ha sottolineato il prorettore alla Didattica e all’Internazionalizzazione dell’Università di Palermo, Fabio Mazzola, a margine del ‘Welcome day lauree magistrali 2025’, una giornata di orientamento interamente dedicata all’offerta formativa per l’anno accademico 2025/2026

