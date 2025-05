Giovane muratore precipita da un ponteggio e muore

Un muratore di 24 anni è morto questa mattina in un cantiere in via Bassini, nel quartiere di Lambrate, a Milano. Il giovane, secondo le prime informazioni, è precipitato da un ponteggio. Sul posto i vigili del fuoco, insieme a ATS, carabinieri, polizia locale e 118. Per cause in corso di accertamento l’operaio, dipendente di una ditta del bresciano, avrebbe perso l’equilibrio cadendo dal terzo piano. Illeso un secondo operaio. I vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l’area con la rimozione del materiale pericolante.