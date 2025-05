Violenta lite tra tifosi, giovane muore accoltellato a Bergamo

La lite fra tifosi dell’Atalanta e dell’Inter, scoppiata sabato sera in un bar nel centro di Bergamo è finita con un omicidio. Riccardo Claris, 26enne tifoso della Dea, è rimasto a terra, ferito da una unica coltellata in via dei Ghirardelli, a trecento metri dallo stadio. A colpirlo Jacopo De Simone, 19 anni, incensurato. La sindaca di Bergamo Elena Carnevali ha espresso alla famiglia di Claris il cordoglio suo e dell’intera città, sottolineando il “dovere” di “fare in modo che simili tragedie non si ripetano”.

La lite violenta è iniziata in un bar di borgo Santa Caterina, partita forse da uno sfottò. A un certo punto gli interisti se ne sono andati, fra loro Jacopo De Simone con il fratello gemello e la fidanzata di questo, insieme a tre o quattro amici. Gli atalantini, più numerosi, però, non hanno lasciato perdere e li hanno seguiti. Alcuni testimoni hanno riferito che cercavano la casa “dell’interista”.

Jacopo a casa è arrivato, in un condominio proprio vicino allo stadio. Entrato dal cancelletto, si è accorto dei tifosi dell’Atalanta. Fra di loro anche Claris.

Al pm Guido Schininà, che lo ha interrogato a lungo, De Simone ha detto di essersi preoccupato perché non vedeva il fratello e pensava potesse essere nei guai. Così è salito nel suo appartamento e ha preso un coltello, per difenderlo. Quando il primo degli atalantini, ha detto alla presenza del suo difensore, si è fatto avanti lo ha accoltellato. Una sola coltellata alla schiena, all’altezza della scapola sinistra. Un colpo così violento che il coltello si è spezzato. Sul posto, intorno all’una di notte, sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare Riccardo per mezz’ora, invano.