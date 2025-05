Tra 10 anni 3 mln di italiani in meno in età lavorativa

ROMA (ITALPRESS) – Entro i prossimi dieci anni gli italiani in età lavorativa diminuiranno di quasi 3 milioni, scendendo a 34,4 milioni. Un calo attribuibile al progressivo invecchiamento della popolazione e che colpirà, seppure in maniera diversa, tutte le province italiane. L’analisi è stata realizzata dall’Ufficio studi della CGIA che ha elaborato le previsioni demografiche dell’Istat. Il Mezzogiorno potrebbe incontrare meno problemi rispetto al Centronord. Il Sud e le Isole presentano tassi di disoccupazione e inattività significativamente elevati, che potrebbero consentire di colmare almeno parzialmente le lacune occupazionali previste soprattutto nel settore agroalimentare e in quello turistico-ricettivo. A soffrire saranno in particolare le aziende di piccole dimensioni, costrette a ridurre gli organici a causa dell’impossibilità di procedere ad assunzioni. Per quanto riguarda le medie e grandi imprese, invece, la problematica potrebbe risultare meno rilevante: grazie alla possibilità di offrire salari superiori alla media, orari flessibili, benefit e pacchetti significativi di welfare aziendale, i giovani presenti sul mercato del lavoro tenderanno a preferire le realtà più strutturate. Sempre secondo l’associazione di Mestre, nel prossimo decennio l’Italia andrà incontro a un rallentamento del Pil: una società prevalentemente composta da persone in età avanzata rischia di ridurre il volume d’affari del mercato immobiliare, dei trasporti, della moda e del settore ricettivo.

