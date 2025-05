Guterres “Le Nazioni Unite sono un miracolo vivente”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Le Nazioni Unite sono un miracolo vivente, e le donne e gli uomini dell’ONU danno vita a questo miracolo ogni giorno e ovunque, forgiando la pace, affrontando la povertà, la fame e le malattie, promuovendo i diritti umani, fornendo aiuti salvavita e impegnandosi per rendere la nostra organizzazione più forte”. Lo afferma il segretario generale dell’Onu, in un videomessaggio in occasione degli 80 anni delle Nazioni Unite.

sat/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Onu)