Femminicidio nel milanese, lui non ha esitato a uccidere la moglie nemmeno davanti alla bambina

Il pm di Milano Antonio Pansa ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere per Khalid, il 50enne che sabato sera, a Settala, nel Milanese, ha ucciso a coltellate la moglie Amina. E’ stata la figlia di 10 anni a chiamare i soccorsi.

La Procura ha contestato come esigenza cautelare il pericolo di reiterazione del reato, evidenziando nella richiesta al gip (deve essere ancora fissato l’interrogatorio) che il marocchino è una persona “incline alla violenza”, che faceva vivere la moglie in uno stato di sottomissione e che ha commesso un delitto “particolarmente efferato”, anche alla presenza della bimba in casa. Gli viene contestato l’omicidio aggravato dal fatto di aver ucciso la moglie, dal suo stato di ubriachezza e dalla presenza della minore.

Intanto si è saputo che in relazione alla denuncia che aveva presentato la donna nel 2022, la Procura milanese stava per chiudere le indagini in vista della richiesta di processo a carico dell’uomo con l’accusa di maltrattamenti, ma gli inquirenti non avevano ritenuto sussistenti esigenze per chiedere per lui una misura cautelare. Non erano arrivate, infatti, altre segnalazioni e la donna per due volte, dopo l’attivazione della procedura del codice rosso, aveva rifiutato di trasferirsi in una casa protetta. I vicini, sentiti in queste ore, hanno riferito che il 50enne era spesso molesto, beveva sempre e la donna viveva in una sorta di stato di sottomissione. La Procura aveva anche segnalato il caso di maltrattamenti al Tribunale per i minorenni, data la presenza della bambina.

L’interrogatorio di convalida dell’arresto, per decidere anche sulla misura cautelare, dovrà essere fissato dal gip Emanuele Mancini. Mentre veniva arrestato l’uomo, difeso d’ufficio dall’avvocato Giorgio Ballabio, avrebbe farfugliato alcune parole, pare dicendo soltanto “l’ho uccisa“. La bambina, ora affidata allo zio, nei prossimi giorni sarà ascoltata dagli inquirenti in un’audizione protetta, dopo che si sarà conclusa la fase della convalida dell’arresto. E’ stata, intanto, anche disposta l’autopsia. Da una prima analisi del medico legale è emerso che la donna è stata colpita con “plurime coltellate all’emitorace destro e agli “arti superiori” con un coltello da cucina, trovato in casa su un comò.