Torna “Camminare. Il Festival del Social Walking”, giunto alla sua nona edizione, organizzato da ViaggieMiraggi, operatore di turismo responsabile, al Parco Nord Milano, con il tema “Orizzonti oltre i Confini”.

Il festival invita a riflettere su come il camminare, a passo lento, possa essere uno strumento per esplorare il mondo oltre i suoi confini fisici, geografici, culturali e sociali. L’evento si sviluppa in due momenti distinti: il FSW EXTRA, che si svolgerà dal 5 al 9 maggio in vari luoghi della città, e il FSW VILLAGE, al Parco, previsto per il 10 e 11 maggio.

Il FSW EXTRA, che avrà luogo dal 5 al 9 maggio, nei quartieri di Milano, sarà un’opportunità unica per esplorare il tema dei cammini urbani e della connessione sociale.

Tra i principali eventi, il 7 maggio si terrà un incontro con Valentina Tamborra che presenterà “Incontri al confine”, un viaggio attraverso storie di guerra, memoria, pace e amore, raccontando come i confini possano essere superati attraverso l’incontro e la comprensione. Il 9 maggio, sarà invece proiettato il cortometraggio “Wild Way – La Via Selvaggia” a cura di The Walking Robin, che racconterà le esperienze di chi affronta lunghi cammini nella natura più selvaggia, esplorando il mondo a piedi come esperienza di vita trasformativa. Non meno importante, il 8 maggio, l’evento con Scarp de’ tenis permetterà ai partecipanti di vivere una passeggiata urbana attraverso Milano, scoprendo non solo luoghi, ma anche storie e realtà sociali diverse.

Il FSW VILLAGE, il cuore pulsante del festival, si terrà il 10 e 11 maggio al Parco Nord Milano, e offrirà una serie di attività che spaziano dai momenti di esplorazione e benessere a quelli di approfondimento culturale. Gabriele Del Grande, giornalista e scrittore, sarà protagonista di un incontro l’11 maggio, per parlare della sua esperienza e del suo lavoro, portando il pubblico a riflettere sul viaggio e sui confini attraverso la sua narrazione. Sabato 10 maggio, sarà il turno di Anna Rastello e Riccardo Canovalini, che presenteranno il loro libro “365 volte Europa”, raccontando il loro cammino attraverso il continente europeo, un anno di viaggio che esplora le radici e la bellezza del vecchio continente.

Ascolta l’intervista a Fabrizio Teodori di Viaggiemiraggi