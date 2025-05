UNA VOCE PER SESTO: la finale della 13° edizione sabato 3 Maggio al Notorious Cinemas

Sabato 3 MAGGIO 2025 si terrà presso il Notorious Cinemas (Sala 4) all’interno del Centro Sarca la finale della 13a edizione di UNA VOCE PER SESTO, concorso canoro per nuovi talenti (giovani e diversamente giovani) organizzato dall’associazione culturale Spettacolazione (di Antonio Siciliano) in collaborazione con il Comune di Sesto San Giovanni.

Ore 21 – INGRESSO GRATUITO

Presenta Alessandra Maroccolo

16 i cantanti in gara, selezionati da tutta Italia, che si sfideranno dal vivo fino all’ultimo acuto davanti al pubblico e a una giuria di esperti del settore, tra cui Giorgio Fico Piazza, Gigi Colombo, Guido Giazzi, Gianluca Belmonte e anche Barbara Caserta di Radio Lombardia e Sprea Editori.

Unico obbiettivo conquistare il podio e l’ambito primo premio in una delle competizioni più attese del panorama emergente musicale italiano. Durante la serata sarà consegnato anche il Premio Quinto Vecchioni – giunto alla sua 3a edizione – dedicato alla passione per la musica e conferito ad artisti di consolidata carriera.

Ospite speciale della serata sarà l’attore e comico Riky Bokor, volto noto del programma tv Zelig.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta sulla web radio dell’associazione all’indirizzo mixcloud.com/spettacolazione.

Un evento genuino ma curato con professionalità, e soprattutto al servizio del talento artistico senza filtri.

Ci vediamo lì!