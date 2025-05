Zaia “Tifo per un Papa veneto, ma non vorrei Parolin penalizzato”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Ho il massimo e ossequioso rispetto verso i cardinali che eleggeranno il Papa, faranno immagino come al solito una scelta giusta e al passo con i tempi: la scelta è importante in un momento storico dei ‘cigni neri’. Non chiedetemi perciò se tifo per un Papa veneto perché è innegabile, ma non vorrei nemmeno che il cardinale Parolin venisse penalizzato. Quindi noi guardiamo in ossequiosa attesa”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Veneto oggi a palazzo Balbi.

