Un batterio intestinale contro obesità e diabete

ROMA (ITALPRESS) – Tra le centinaia di specie di batteri diverse presenti nell’intestino, il butyriciproducens svolge un ruolo chiave nel migliorare la salute metabolica. Secondo uno studio internazionale a cui ha partecipato l’Istituto per il sistema produzione animale in ambiente mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche di Portici, le persone con livelli ridotti di questo batterio nel loro intestino tendono ad avere un metabolismo meno efficiente e maggiori rischi di obesità Invece, ha spiegato Antonio Dario Troise, ricercatore e coordinatore dello studio per il Cnr-Ispaam “l’integrazione del batterio nella dieta ha dimostrato di contrastare l’aumento di peso corporeo, ridurre i livelli di zuccheri nel sangue, diminuire l’accumulo di grasso e migliorare la risposta all’insulina, grazie alla sua capacità di metabolizzare un composto alimentare specifico ampiamente presente nella dieta umana”. Pertanto, questo batterio può essere considerato un buon candidato per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici basati sul microbiota intestinale dell’uomo volti a prevenire e trattare malattie metaboliche come il diabete e l’obesità.

