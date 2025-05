Spacciavano su Telegram, due arresti

La Squadra Mobile della Questura di Monza, all’esito delle perquisizioni eseguite nell’ambito dell’attività denominata “Easy”, ha arrestato, in flagranza di reato, due degli indagati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Uno dei due arrestati, 20enne di Nova Milanese, già destinatario della misura degli arresti domiciliari, durante l’esecuzione della misura è stato trovato in possesso di 308 grammi di hashish e della somma di 900 euro.

Il secondo, 38enne, indagato non destinatario di misura cautelare ma con precedenti penali specifici, nel corso di perquisizione è stato trovato in possesso di 7 pastiglie e 6 dosi di ecstasy/MDMA, per un totale di circa 6 grammi, oltre che di 2 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza.

Un terzo indagato, anch’egli residente a Nova Milanese, 20enne già destinatario della misura della permanenza in casa in quanto all’epoca dei fatti era minorenne, è stato trovato nella disponibilità di 60 grammi di hashish. L’indagine ha smantellato un’organizzazione che spacciava droga usando Telegram.



Complessivamente nel corso dell’operazione sono stati sequestrati oltre 400 grammi di hashish, 3 cellulari e la somma in contanti di 3155 euro.