Pecoraro “A TuttoFood il meetup della Rete Ecodigital”

MILANO (ITALPRESS) – Martedì 6 maggio 2025 alle ore 14:00, all’interno della manifestazione TuttoFood presso Fiera Milano, Rho (Padiglione 2 – Stand M34), si terrà “Food and Future: Cibo, Tecnologie e Sostenibilità”, il meetup della Rete EcoDigital promosso da Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, per rilanciare il ruolo centrale della transizione ecologica e digitale nel settore agroalimentare.«Parleremo di come un’alimentazione sana e un’agricoltura sostenibile possano diventare motori di innovazione e identità – spiega Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde – anche grazie al contributo di giovani startup che, attraverso la rete EcoDigital, stanno dimostrando concretamente cosa si può fare per ridurre lo spreco alimentare, tutelare il territorio, innovare nella tradizione”.

