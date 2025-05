Papilloma virus, obiettivo copertura vaccinale al 90%

ROMA (ITALPRESS) – Un adolescente che rischia di perdere la madre a causa di un tumore da Papilloma Virus. Il racconto si sviluppa lungo un percorso emotivo, che unisce il dolore dell’esperienza alla speranza offerta dalla prevenzione. Il messaggio finale è chiaro: vaccinarsi può salvare la vita. È questo il senso del brano rap “Proteggi il domani”, che affronta il tema della prevenzione vaccinale contro il Papillomavirus, realizzato da studenti e studentesse di scuole delle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Piemonte. Il progetto è nato all’interno del programma europeo PartnERrship to Contrast HPV, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità. Inoltre il progetto ha promosso una sperimentazione pilota in tre regioni italiane – Calabria, Campania e Puglia – per introdurre la vaccinazione anti-HPV direttamente nelle scuole. Come spiega Raffaella Bucciardini, coordinatricedel progetto, “la scuola può diventare il fulcro di una strategia di prevenzione integrata e sostenibile”. L’obiettivo è quello fissato a livello europeo: raggiungere almeno il 90% di copertura vaccinale entro il 2030, soglia fondamentale per prevenire in modo efficace i tumori correlati all’infezione da Papilloma Virus. Un traguardo ancora lontano per l’Italia: secondo gli ultimi dati disponibili del Ministero della Salute nessuna regione italiana ha raggiunto il 90% di copertura vaccinale.

gsl