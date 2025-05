Da giugno agenti a cavallo nei parchi milanesi

A partire da giugno sarà attivato un servizio di agenti di Polizia locale a cavallo nei principali parchi di Milano. Lo fa sapere il Comune. Il servizio è sperimentale e proseguirà fino a dicembre di quest’anno, per una durata di sette mesi, e, come sottolinea Palazzo Marino “consentirà di potenziare il pattugliamento del territorio con particolare riguardo alla sicurezza e alla corretta fruizione degli spazi verdi soprattutto nel periodo estivo”. Per il servizio saranno utilizzati quattro cavalli forniti e addestrati dall’associazione Giacche Verdi Lombardia (Organismo di Volontariato ed Ente del Terzo Settore) che gestisce il maneggio presente dal 2023 presso l’Idroscalo di Milano. La struttura si trova all’interno del Centro Polifunzionale Emergenze di Protezione Civile e ospita cavalli confiscati alle organizzazioni criminali dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano utilizzati per finalità sociali, come la ricerca di persone scomparse, il recupero dei detenuti del carcere di Opera, l’ippoterapia. Il servizio sarà attivo il sabato e la domenica e durante particolari eventi istituzionali e sarà effettuato da pattuglie miste, composte da donne e uomini della Polizia Locale e dalle volontarie e volontari dell’associazione Giacche Verdi Lombardia. “Più agenti in servizio e l’accordo con l’associazione delle Giacche Verdi ci consentono di attivare il Nucleo di Polizia locale a cavallo – dichiara Gianluca Mirabelli, Comandante della Polizia locale di Milano. – Le pattuglie contribuiranno a una maggiore sicurezza e presidio nei parchi di Milano. L’esperienza ci dice che il servizio è efficace. Vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini e alle cittadine milanesi che ci chiedono presenza”. Il nuovo Nucleo di Polizia locale a cavallo sarà composto da otto agenti e ufficiali che verranno selezionati all’interno del Corpo. Per partecipare al bando sarà necessario essere in possesso del titolo abilitativo minimo alla conduzione di cavalli rilasciato dal Coni. Le candidate e i candidati risultati idonei saranno sottoposti ad alcune prove di interazione e affezione al cavallo e valutati da una commissione interna con il supporto di esperti dell’associazione al fine di comporre una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto. Fra le prove sarà necessario mostrare dimestichezza con le operazioni di interazione e movimentazione, uscita e rimessa nel box, uso della cavezza; governo alla mano, toelettatura; sellare e dissellare, usare correttamente i finimenti; salire e scendere dall’animale. L’associazione Giacche Verdi Lombardia garantirà inoltre la fornitura di medicinali, i servizi di veterinario e maniscalco e quanto altro necessario per il mantenimento dei quattro cavalli, già addestrati a questo tipo di attività, oltre a un percorso di formazione e addestramento operativo per il personale della Polizia locale.