Muore schiacciato da un escavatore, incidente sul lavoro nel cremonese

Un operaio di 35 anni è morto in un incidente sul lavoro in n cantiere a Soresina, in provincia di Cremona. La vittima è Moamen Khairy Selim Osman, 35enne egiziano residente a Coccaglio, in provincia di Brescia. Si trovava in un cantiere edile ed è morto schiacciato dalla pala della benna utilizzata per la riqualificazione del parcheggio di un supermercato di via Biasini. Delle indagini si occupano i carabinieri di Soresina, Casalbuttano e Cremona e gli ispettori dell’Ats Val Padana. Alla vigilia del Primo Maggio, il sindaco di Soresina, Alessandro Tirloni, ha manifestato “profondo lutto e cordoglio da parte dell’amministrazione comunale, e a nome di tutta la comunità, per una tragedia che evidenzia, una volta di più, la centralità della sicurezza sul lavoro”.