Lo Bosco (Italferr) “Sinergia con Ansfisa dà risultati importanti”

ROMA (ITALPRESS) – “Si sancisce una sinergia che dà risultati importanti per la digitalizzazione dei processi e l’ingegnerizzazione dei cantieri materiali e immateriali. Nei nuovi progetti delle opere pubbliche integreremo anche i sistemi di prevenzione e protezione e tenderemo a morti zero sul lavoro e a massimizzare sicurezza, qualità ed efficienza”. Così Dario Lo Bosco, amministratore delegato di Italferr, in occasione dell’intesa firmata con Ansisa per la digitalizzazione e la sicurezza.

xl5/ads/mca1