Infrastrutture, inaugurata la variante di Boltiere (Bg)

Taglio del nastro oggi, 30 aprile, per la variante di Boltiere. Hanno partecipato il presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi, il consigliere provinciale delegato alla Viabilità e Infrastrutture Mauro Bonomelli, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, il sindaco di Boltiere Osvaldo Palazzini.

La realizzazione dell’opera, in capo alla Provincia di Bergamo, è stata affidata all’impresa “Bergamelli” di Nembro e finanziata da Regione Lombardia attraverso il Piano Lombardia con un contributo a fondo perduto di oltre 5 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 100mila euro stanziati dalla Provincia di Bergamo per la realizzazione di una ciclopedonale a lato del tracciato. Il cantiere è stato aperto nel novembre 2023. Il tratto della nuova variante del centro abitato di Boltiere, che è in variante alla S.P. ex S.S. 525 “Del Brembo”, comprende la realizzazione di due tratti di strada di nuova esecuzione, e di tre nuove rotatorie: due sulla ex S.P.184, e una su via Dante Alighieri. Sinteticamente, la nuova variante parte dalla rotatoria esistente sulla ex S.S. 525 a sud di Boltiere, e prosegue su un asse viario della lunghezza di circa 1500m. verso nord, fino alla nuova rotatoria realizzata in corrispondenza dell’innesto con via Brembate (ex S.P. 184). Da qui l’opera prosegue lungo via Brembate in direzione est fino a una seconda nuova rotatoria che si collega a nord con via Dante Alighieri, tramite un raccordo della lunghezza di circa 200 m. In questo punto si innesta una terza nuova rotatoria. I lavori hanno previsto inoltre la realizzazione di opere integrative quali la riqualifica degli innesti con la viabilità esistente e le opere di natura idraulica e impiantistica.