Strage di Monreale, Grasso “Violenza frutto di disagio e malessere”

PALERMO (ITALPRESS) – "Questa violenza è frutto di un disagio, di un malessere delle periferie: questi ragazzi hanno come maestra di vita la strada anziché la scuola, l'impegno, la società; sono pronti a reagire con la violenza a qualsiasi cosa". Così, in merito alla strage di Monreale, dove tre giovani sono stati uccisi sabato notte, l'ex presidente del Senato ed ex procuratore antimafia, Pietro Grasso, a margine dell'assemblea nazionale "Contro mafia e corruzione", organizzata dalla Cgil al San Paolo Palace Hotel, a Palermo. "Oggi si muore per un pestone o una spinta, non si può che recriminare tutto questo: scuola, famiglia e comunità devono agire insieme per affrontare questi disagi giovanili, ognuno deve fare la sua parte nella lotta alla mafia, nell'educazione dei figli, nel comportarsi per il bene della comunità", sottolinea.