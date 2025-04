Meloni: “Tutti devono fare i conti con la morte di Ramelli”

A Palazzo Lombardia è stato ricordato Sergio Ramelli, militante del Fronte della gioventù ucciso 50 anni fa, a 18 anni, per un’aggressione di Avanguardia operaia a Milano. ‘Le idee hanno bisogno di coraggio’ il titolo dell’evento a lui dedicato nell’auditorium di Regione Lombardia. “Oggi quella memoria inizia a essere più condivisa, nel tentativo di ricucire una ferita profonda che deve accomunare tutte le vittime innocenti dell’odio e della violenza politica” ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio.



La sua vicenda, la sua morte “tanto brutale quanto assurda” che “forse, proprio per questo, divenuta un simbolo per generazioni di militanti di destra di tutta Italia”, è “un pezzo di storia con cui tutti a destra e sinistra devono fare i conti” ha ammonito la premier.

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato del bisogno di una memoria condivisa. E come aveva già fatto, ha paragonato Ramelli a Fausto e Iaio, ovvero Fausto Pinelli e Lorenzo Iaio Iannucci, esponenti del centro sociale Leoncavallo uccisi nel 1978. “Sono tra i pochi per i quali ancora non è stata fatta giustizia, non è stato scoperto chi li ha uccisi” ha ricordato.”Questa memoria condivisa di giovani che hanno perso la vita solo perché credevano in delle idee, non importa se di destra o di sinistra, sia un insegnamento che credo debba restare forte in questa fase storica in cui vedo riaffacciarsi nei fuocherelli che non mi piacciono”.