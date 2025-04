Continua il trend positivo del mercato dell’auto usata

ROMA (ITALPRESS) – Con 480.622 trasferimenti di proprietà anche febbraio conferma il trend positivo del mercato dell’auto usata. Si tratta della sesta crescita consecutiva, con un +1,5% rispetto ai 473.529 di febbraio 2024. Restano stabili i trasferimenti netti, mentre le minivolture segnano un +3,4%. Nel primo bimestre l’incremento è del 2,5% con 946.956 trasferimenti. In febbraio al primo posto fra le motorizzazioni si conferma il diesel, nonostante continui a ridurre il suo peso, scendendo al 42,7% di quota, segue il motore a benzina, con una quota che cede mezzo punto al 38,5%. Le ibride occupano una terza posizione molto distanziata, con il 9,4%; seguono Gpl al 5,1% e metano al 2%; elettriche e plug-in salgono rispettivamente all’1 e 1,2%. Gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, guadagnano quasi 1 punto e rappresentano il 57,1% di tutti i passaggi di proprietà. Parallelamente, cedono 0,9 punti quelli da operatore a cliente finale, al 38,7% nel mese. Rimangono stabili gli scambi provenienti da auto-immatricolazioni e quelli dal noleggio. L’analisi per regione conferma inalterato il podio. Lombardia al 1° posto, al 16,2%, Lazio al secondo, al 9,6%. Campania in terza posizione con il 9,1%. La Sicilia con l’8,2% sorpassa in quarta posizione il Veneto, che si ferma all’8,1.

