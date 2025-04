Landini “Sulla sicurezza serve un cambiamento profondo”

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna assumere la centralità del lavoro e della persona, il fatto che nel nostro Paese si stia continuando a morire con numeri di questa natura – più di mille morti l’anno – indica la necessità di un cambiamento profondo che riguarda le ragioni per cui si muore: al centro c’è il profitto, il mercato, l’insicurezza che viene considerata un prezzo da pagare. C’è bisogno di provvedimenti che vadano in una direzione totalmente diversa”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in occasione della conferenza stampa di presentazione del 1 maggio.

