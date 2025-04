A Milano un murale per la sicurezza sul lavoro

Promuovere la cultura della sicurezza per azzerare gli infortuni sul lavoro, oltre che richiamare l’attenzione sull’impegno attivo di imprese e lavoratori nella prevenzione dei rischi. È questo l’obiettivo del murale ‘Basta morti sul lavoro’, disvelato oggi a Milano in via Prina 2 e presentato al pubblico alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle parti sociali, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

L’opera artistica, ad alto impatto visivo e simbolico, è frutto della collaborazione tra il Comune di Milano, i sindacati Cgil Milano, Cisl Milano Metropoli, Uil Lombardia e LMDV Capital, che l’ha donata alla città per sensibilizzare lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse, cittadini e cittadine dell’area metropolitana di Milano sull’importanza di un tema che ancora oggi genera troppe vittime.

Il murale è stato realizzato dall’urban artist milanese SteReal della scuderia di artisti di Outdoora, startup innovativa dedicata alla progettazione e allo sviluppo del socialARTvertising (una nuova forma di comunicazione che unisce Arte Urbana, sostenibilità e media digitali). L’artwork ha l’obiettivo di affrontare le sfide contemporanee, rappresentando così un monito a vigilare insieme: attraverso la salda presa di due braccia che si sostengono l’una all’altra, l’intera opera sta ad indicare l’importanza dell’attenzione reciproca nella consapevolezza dei rischi sul lavoro, valorizzando l’azione comune di prevenzione.

Il progetto si inserisce nell’ambito del Patto per il Lavoro, del quale domani, martedì 29 aprile, ricorre il terzo anniversario, e delle iniziative a tutela della salute e sicurezza sul lavoro del Comune di Milano, con lo scopo di partecipare alla costruzione di un contesto urbano e produttivo più sicuro e inclusivo.

Anche a Monza l’Amministrazione Comunale ha posato una Panchina Bianca, in memoria di tutte le vittime degli incidenti avvenuti nei luoghi di lavoro. Il luogo prescelto per l’installazione è Piazza Garibaldi – nel cuore della città – di fronte all’ingresso del Tribunale, simbolo per eccellenza della Giustizia. L’iniziativa ha preso le mosse a seguito di una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Monza alla fine del 2024. Hanno preso parte alla breve cerimonia di scopertura della panchina, oltre ai rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale, anche le Organizzazioni Sindacali e i vertici di ANMIL – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro.