Derubano 67enne con il metodo della gomma bucata, sorpresi dalla polizia

La Polizia di Stato a Milano ha fermato tre uomini che, in concorso con un quarto complice rimasto ignoto, con il metodo della gomma bucata, hanno rubato 4.900 euro, soldi appena prelevati, a un uomo di 67 anni. In particolare, la polizia ha arrestato un cubano 61enne per furto aggravato in concorso e l’ha indagato in stato di libertà per ricettazione, ha arrestato un peruviano 37enne per il possesso di un documento falso valido per l’espatrio e l’ha indagato per furto aggravato in concorso e, infine, ha indagato in stato di libertà un altro cubano 37enne per furto aggravato in concorso.

Intorno alle 11.00 di venerdì scorso, gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese, durante un servizio finalizzato al contrasto di reati predatori, nei pressi di un istituto bancario di via Padova, hanno individuato il 61enne che scrutava con attenzione l’interno della banca mentre, appostati a poca distanza, vi erano altri 3 uomini. Gli agenti hanno visto che, con alcuni cenni, il 61enne avvisava i complici di aver individuato una potenziale vittima che aveva appena prelevato dei soldi. I quattro hanno seguito la vittima fino a che quest’ultima è salita a bordo della propria auto. A questo punto, mentre i due 37enni si sono appostati a distanza tra loro per poter avere un’ottima visuale e assicurarsi di non esser visti, il 61enne si è posizionato nella parte posteriore del veicolo per poter vedere i movimenti della vittima e ha poi richiamato l’attenzione dei complici dopo aver visto che il 67enne aveva riposto i soldi all’interno della tasca del giubbotto posizionato sul sedile anteriore destro.

Il quarto complice, si è avvicinato al veicolo della vittima indicandogli un non ben definito danno allo pneumatico per poi subito allontanarsi. Mentre la vittima è scesa dalla vettura per accertarsi dell’eventuale danno, il 61enne si è chinato al suolo, si è introdotto nell’auto e, dopo essersi impossessato del giubbotto con i soldi, si è allontanato in direzione di viale Monza, seguito a breve distanza dagli altri due complici che fungevano da “palo”.

I poliziotti, dopo aver assistito alla scena, hanno bloccato i tre e restituito la refurtiva alla vittima mentre il quarto complice è riuscito a far perdere le sue tracce.