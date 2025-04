Mercedes-Benz Vision V, la limousine del futuro

ROMA (ITALPRESS) – In casa Mercedes-Benz a partire dal 2026, l’introduzione della Van Electric Architecture, modulare, flessibile e scalabile, darà inizio a una nuova era. La nuova piattaforma permette di ridefinire il concetto di van per uso privato e lo porta nel segmento lusso, con un’attenzione particolare alla “Private Lounge”. La futura gamma di modelli spazierà dai pratici van per famiglie del segmento base alle esclusive navette per VIP, fino a lussuose limousine con un’enorme quantità di spazio, ciascuna in linea con le diverse esigenze dei clienti. Ampliando la fascia alta della sua gamma di modelli, Mercedes-Benz Vans definisce così un segmento unico nel suo genere. La show car Vision V offre un’anticipazione della versione top di gamma, combinando ampi spazi con la massima esclusività e un’esperienza digitale coinvolgente. La Vision V è una lussuosa ed elegante limousine con autista. Elementi artigianali analogici si fondono con un’esperienza d’uso coinvolgente per creare un’esperienza con un effetto avvolgente. Gli esterni sportivi ed eleganti sottolineano il design iconico ed evidenziano allo stesso tempo dinamismo e status.

abr/azn