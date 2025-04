Tg News – 24/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– I poveri accoglieranno Papa Francesco a Santa Maria Maggiore

– In Francia studente 15enne accoltella compagni di liceo, un morto

– Raid russo su Kiev, 12 morti e 63 feriti, ira di Trump su Putin

– Dodici stati Usa fanno causa a Trump per i dazi

– Modena, genitori e figlio senza vita, ipotesi omicidio-suicidio

– La Russa “Spero che il 25 Aprile sia una data di tutti”

– Oltre 60 mila persone per l’omaggio a Papa Francesco

– Previsioni 3B Meteo 25 Aprile

