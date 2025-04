L’8 per mille e il cattolicesimo all’italiana

Di Fabio Massa

A ogni morte di Papa c’è da riflettere un po’ sul cattolicesimo all’italiana. E’ decisamente interessante, perché nel cattolicesimo all’italiana c’è l’italiano in purezza, la sua cultura e le sue fisime. L’italiano è cattolico per definizione. Perché pensa che ci sia sempre una seconda occasione, perché pensa che si possa essere perdonati per tutto e quindi, fondamentalmente si può anche essere un po’ irresponsabili. Niente a che vedere al calvinismo per il quale non si può sbagliare perché tutto è preso molto più seriamente. Il cattolico all’italiana è poco serio, ecco. Più gioioso, però. Più caritatevole quando meno te lo aspetti perché non è una carità dovuta agli interessi ma al colpo di testa, o di cuore, momentaneo. Bellissimo e irrazionale. Il cattolico all’italiana urla al fatto che la Chiesa è ricchissima e che questi maledetti preti vendano il loro oro, senza capire che l’oro dell’Italia, in effetti, è la Chiesa. Levate la Chiesa alle nostre città, e diventerebbero tristi come quelle tedesche. Levate lo splendore della nostra religione, e diventeremmo miseri e brutti. Ma il cattolicesimo all’italiana è pure quello che lo Stato è laico, viva il 25 aprile, eccetera eccetera, ma guai a voi se toccate il presepe e la croce alla parete della scuola, e sopra la testiera del letto comunque una Madonna da qualche parte ci deve stare, meglio se con bambino. Il massimo però della nostra versione della religione è quello che si concretizza con l’8 per mille. In effetti, al contribuente non costa nulla. Proprio zero eh. La volle Craxi, che da socialista era capace anche di fare cose che manco i democristiani. Che cosa abbiamo scritto ieri su Affaritaliani.it? Che il contributo dell’8 per mille è crollato. Un tempo, era molto più alto. Perché la cifra ultima e incontrovertibile del cattolicesimo all’italiana è riassunta da una sola parola: pigrizia. Siamo talmente pigri da non voler mettere neppure una firma dove va messa. Figurarsi per andare alle celebrazioni ogni domenica. E’ importante, nel leggere l’Italia, non scambiare la pigrizia con l’ateismo, che invece richiede fatica. Ecco perché il nostro popolo sarà sempre e comunque – e pure fortunatamente – religioso. Ma a modo suo.