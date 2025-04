Chiede di provare la moto a Niguarda e fugge con il mezzo

Si è presentato a bordo di un furgone a un appuntamento per acquistare una moto da cross usata e ha chiesto al proprietario di poter fare un giro per provarla. Una volta in sella è fuggito e ha abbandonato il furgone che si è scoperto essere rubato. E’ accaduto ieri in via Val di Ledro, in zona Niguarda. Sulla truffa indaga la Polizia Locale che ha sequestrato il furgone per i rilievi delle impronte digitali e ha attivato le ricerche dell’uomo anche analizzando l’utenza telefonica utilizzata per contattare il venditore della moto.