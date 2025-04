25 aprile, Sala: “Si venga in piazza con animo pacifico”

Milano si prepara al corteo di domani del 25 aprile. “È chiaro che tutti speriamo in un 25 aprile tranquillo, anche se veramente non lo è mai” ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala. “Speriamo veramente che tutti vengano in piazza con animo pacifico e dando il peso giusto a quella giornata, che è di memoria e di attenzione al fatto che un po’ partigiano bisogna sempre essere”.

I giovani palestinesi vogliono aprire il corteo milanese, subito dopo i partigiani e Anpi, insieme a centri sociali, collettivi studenteschi e varie sigle, che per questo si ritroveranno in Palestro alle 12, due ore prima del via della manifestazione nazionale degli 80 anni della Liberazione. “Riteniamo inaccettabile che nel corteo antifascista – scrivono i giovani palestinesi – trovino spazio anche figure e gruppi che rappresentano il sionismo, il colonialismo e la guerra. Non ci può essere spazio, in una giornata come questa, per chi sostiene l’oppressione del popolo palestinese, per chi legittima bombardamenti, genocidio e occupazione. Non può esserci spazio per i guerrafondai, per chi usa la parola ‘Resistenza’, solo quando fa comodo e la calpesta ogni giorno”. Per i giovani palestinesi, la resistenza del loro popolo oggi è la vera erede dei valori partigiani e per questo “rivendichiamo con forza di aprire il corteo insieme ai partigiani e a chi porta avanti la loro memoria”. Non “una richiesta simbolica ma – sottolineano – una presa di posizione politica precisa”.