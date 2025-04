Tg News – 23/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– 100.000 fedeli in Piazza San Pietro per omaggiare Papa Francesco

– Accordo di pace Russia-Ucraina, ultima proposta di Trump

– Raid su una scuola a Gaza, almeno 10 morti

– L’Eurocamera boccia l’iter giuridico dell’Ue per il piano di riarmo

– Cellulare di Ilaria Sula ritrovato a casa dell’ex Samson

– Le voci dei fedeli in piazza San Pietro, i loro ricordi

– Previsioni 3B Meteo 24 Aprile

/gtr