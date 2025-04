Sala: 25 aprile sobrio? Non so cosa intenda il governo

“Ne parlavo anche con il prefetto, non so cosa voglia dire esattamente sobrio, è il 25 aprile”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato le raccomandazioni del governo sulle celebrazioni del 25 aprile che si terranno con il lutto per la morte di Papa Francesco. “Bisognerebbe chiederlo al governo. Detto ciò, bisognerà farlo ovviamente con il senso che ha il 25 aprile, con il ricordo di quello che è stato 80 anni fa. La manifestazione si farà”, ha aggiunto. A chi gli ha chiesto se è preoccupato per la manifestazione dei Pro Palestina il sindaco ha riposto, “spero che sia tutto più tranquillo” rispetto all’anno scorso “ma sono cose difficili da prevedere. Io ci sarò come sempre con lo spirito giusto – ha concluso -, che è quello di dovere ma anche di piacere, per ricordare un momento importante del nostro Paese”.