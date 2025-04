Aggressione a Vimodrone ai danni di un 27enne peruviano, arrestati altri due minorenni

I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare della permanenza in casa emessa dal Tribunale per i minorenni di Milano nei confronti di due minori, di 16 e 17 anni, ritenuti vicini alla gang “Latin King” di Cologno Monzese. Il provvedimento è giunto dopo le indagini su una una violenta aggressione, con rapina e lesioni aggravate, avvenuta la sera del 8 gennaio 2024, in via Piave a Vimodrone, ai danni di un peruviano di 27 anni. Le indagini hanno permesso di individuare gli altri 4 correi, tutti minorenni, che avrebbero agito in concorso con un 23enne, nei confronti del quale è stato eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nel maggio dello scorso anno per i medesimi reati. I giovanissimi avrebbero colpito il 27enne con un violento pugno allo stomaco, facendolo piegare in avanti, colpendolo successivamente alle spalle e assestandogli diversi colpi al corpo con alcune mazze da baseball, una delle quali era stata rinvenuta spezzata sul posto dell’aggressione e sottoposta a sequestro, percuotendolo ulteriormente con pugni e schiaffi, per poi impossessarsi del suo telefono cellulare. La vittima, a seguito della violenta aggressione, era stata trasportata in ospedale con una prognosi di 10 giorni per i traumi subiti.