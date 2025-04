Targa Florio, Pizzuto”Con partnership Unipa attività per gli studenti”

PALERMO (ITALPRESS) – “La partnership va avanti da diversi anni, ma finora ha riguardato iniziative sempre un po’ slegate: accanto al supporto logistico alla gara ci saranno una serie di attività importanti per gli studenti come sicurezza stradale, eventi culturali e ricerca sulla Targa Florio. La corsa tornerà poi sulle Madonie, dove tutto è nato e si è sviluppato: ci saranno alcune super classiche, che riportano questa gara nel teatro dove ha vissuto i suoi anni d’oro, ma sono previste anche piccole deviazioni per adattare la gara alla condizione delle strade; cercheremo comunque di mantenerci fedeli sia come date che come percorso”. Lo ha detto il presidente dell’Automobile Club di Palermo, Angelo Pizzuto, alla presentazione della partnership tra Unipa e Targa Florio in occasione dell’edizione 2025.

xd8/pc/mca1