Targa Florio, Midiri “Non ha solo valore sportivo, ma anche culturale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Quest’avvenimento non ha solo un valore sportivo, ma anche culturale e di aggregazione. L’evento parte dal Museo dei motori, che rappresenta uno dei musei storici per la nostra comunità accademica e raccoglie le collezioni di motori di vario tipo: è previsto anche il coinvolgimento di cento studenti, quindi questa manifestazione avrà per noi una connotazione tutta universitaria; in più c’è un fortissimo legame con il territorio, che ci permetterà di diffondere il nostro brand in posti anche lontani da Palermo”. Lo ha detto il Rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, alla presentazione della partnership tra Unipa e Targa Florio in occasione dell’edizione 2025.

