Sospesa la canonizzazione di Carlo Acutis prevista domenica

La canonizzazione del giovane milanese Carlo Acutis, prevista per domenica 27 aprile, è sospesa. Lo comunica la Santa Sede. Domenica Carlo Acutis sarebbe diventato santo. Il quindicenne studente del liceo classico all’Istituto Leone XIII, morto il 12 ottobre 2006 per una leucemia fulminante, era stato beatificato poco meno di 4 anni fa. Dopo la morte di ieri mattina di Papa Francesco, il processo di canonizzazione di Acutis in occasione del Giubileo degli Adolescenti è stato sospeso. Bergoglio aveva riconosciuto un miracolo compiuto per intercessione del beato, l’ultimo passo necessario prima della canonizzazione. Fu proprio papa Francesco un anno fa a dare l’annuncio: “Carlo Acutis sarà santo l’anno prossimo”. Confermato, invece, il Giubileo degli adolescenti in programma a Roma dal 25 al 27 aprile.