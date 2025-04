L’abbraccio di Milano a Papa Francesco

Per ricordare Papa Francesco si terrà oggi pomeriggio alle 17.30 nel Duomo di Milano una messa di suffragio che sarà presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini. Ne dà notizia la Diocesi ambrosiana. “Noi vogliamo ricordarlo con semplicità, con gratitudine e con affetto. Per quello che ho potuto sapere, il Papa ha avuto sempre per Milano una certa particolare attenzione. E anche con me, personalmente, quando capitava di vedersi, è sempre stato molto affettuoso, incoraggiante. Ecco, noi vogliamo ricordarlo in questo momento come amico, come guida. Con la sua presenza, vicino al Signore, continuerà a dire ‘pace’, a dire ‘aiutare i poveri’, a dire che siamo fratelli tutti”. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, prima della messa celebrata ieri a Santa Maria degli Angeli.

“I propositi del pontificato di Papa Francesco – ha poi aggiunto l’Arcivescovo durante l’omelia – sono concentrati sul nome che ha scelto: Francesco significa la povertà, la perfetta letizia nel tormento fisico e psicologico, la fraternità universale. I tratti del temperamento più evidenti sono stati la tenacia, fino alla testardaggine, l’espressione del volto che diceva la grande simpatia con il sorriso e diceva l’insofferenza verso stili e persone. Dunque noi preghiamo per Papa Francesco per ringraziare e per accompagnarlo nell’ingresso nella gloria di Dio”.