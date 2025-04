Il cardinale Dolan celebra la messa per Papa Francesco a St.Patrick

NEW YORK (ITALPRESS) – Nel cuore di Manhattan, nella storica Cattedrale di San Patrizio, il Cardinale Timothy Dolan ha celebrato una Messa in memoria di Papa Francesco. Presenti autorità religiose e civili, tra cui l’Osservatore Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite Gabriele Giordano Caccia, il Vescovo James Massa e rappresentanti della comunità cattolica greco-ucraina. La cerimonia ha reso omaggio al Pontefice scomparso, ricordandone l’umiltà, la forza spirituale e il profondo impegno per gli ultimi. Un momento di intensa preghiera e commozione: in una Saint Patrick affollata in pieno giorno, il Cardinale Dolan ha invitato i fedeli a ringraziare Dio per il dono che Papa Francesco è stato.

xo9/fsc/gsl (Video di Stefano Vaccara)